Ekranları başında Survivor'ı merakla takip eden izleyiciler yarışmada yer alan isimler hakkında bilgi edinmek istiyor. Ünlüler-Gönüllüler formatında yapılan yarışma hakkındaki detaylar merak konusu oldu. Bu yıl Survivor 2020 kadrosunda birbirinden iddialı isimler var. Kadroda yer alan iddialı isimlerden birisi de Survivor Ceyhun Uzun kimdir? Peki, Survivor Ceyhun Uzun kimdir? Survivor Ceyhun Uzun kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte detaylar... Dünya çapında pek çok etkinliğe katılan ve gösterdiği mücadele ile dikkatleri üzerine toplayan Ceyhun Uzun, İngiltere'de polis teşkilatına da uzun bir süre hizmet etmiştir.

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