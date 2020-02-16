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    • Magazin
    • 17.02.2020 17:58
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    • 17.02.2020 18:00

    , nereli ve ne iş yapıyor? Ceyhun Uzun kimdir? Hikayesi şoke etti!

    kimdir? Milyonlarca izleyici tarafından büyük bir merakla takip edilen 2020 sezonu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Survivor bu yıl Ünlüler-Gönüllüler formatıyla izleyici karşısına çıkıyor. Yarışma bu akşam saat 20.00'de yeni sezonuyla ekranlara 'merhaba' diyor. 2020 Survivor yarışmacı kadrosunu görenler ise arama motorlarında yarışmacıların hayatı hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Survivor Ceyhun Uzun , nereli ve ne iş yapıyor? İşte merak edilenler... Survivor, dünya üzerinde birçok ülkede yayınlanan bir televizyon yarışmasıdır. İlk olarak 1992 yılında ingiliz televizyon yapımcısı Charlie Parsons tarafından ortaya çıkartıldı.

    Survivor Ceyhun Uzun kimdir?

    Ekranları başında Survivor'ı merakla takip eden izleyiciler yarışmada yer alan isimler hakkında bilgi edinmek istiyor. Ünlüler-Gönüllüler formatında yapılan yarışma hakkındaki detaylar merak konusu oldu. Bu yıl Survivor 2020 kadrosunda birbirinden iddialı isimler var. Kadroda yer alan iddialı isimlerden birisi de Survivor Ceyhun Uzun kimdir? Peki, Survivor Ceyhun Uzun kimdir? Survivor Ceyhun Uzun kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte detaylar... Dünya çapında pek çok etkinliğe katılan ve gösterdiği mücadele ile dikkatleri üzerine toplayan Ceyhun Uzun, İngiltere'de polis teşkilatına da uzun bir süre hizmet etmiştir.

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