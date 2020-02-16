Aslı Bekiroğlu sansürsüz ifşa görüntüleri geçtiğimiz haftalarda magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bu bağlamda yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. Son olarak Tv 100'de yayınlanan Magazin Hattı'nın haberine göre; Bu hafta ise bir cilt bakım markasının global yüzü olan Aslı Bekiroğlu, düzenlenen basın toplantısında yaşadıklarını anlattı. "İyi kalpli ol" etiketiyle başlatılan kampanyada görev alan Bekiroğlu, "Yaşadıklarım başkalarının başına gelmesin" dedi.

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