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    • Magazin
    • 17.02.2020 09:27
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    • 17.02.2020 09:27

    '' fotoğrafları ...'' Aslı Bekiroğlu ifşa görüntüleri için yeni açıklama!

    Geçtiğimiz haftalarda DJ sevgilisi Can Koçkan ile mahrem görüntüleri da paylaşıldığı için zor günler geçiren Aslı Bekiroğlu soluğu adliyede almış ve yasal haklarını kullanmıştı. Genç oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun müstehcen görüntüleri olduğunda kişisel iCloud hesabının 'hack'lendiği söylendi. Ama nasıl 'hack'lendiği, şantaj yapılıp yapılmadığı konularında sanatçı cephesinden açıklama gelmedi. Bekiroğlu, sadece fotoğrafları paylaşanlar ve kötü yorum yapanlar hakkında konuştu. Sürekli bu kişilere maddi ve manevi tazminat davası açtığını belirtti.

    Mahrem görüntüleri çıkan Aslı Bekiroğlu'ndan yeni açıklama

    Aslı Bekiroğlu sansürsüz ifşa görüntüleri geçtiğimiz haftalarda magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bu bağlamda yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. Son olarak Tv 100'de yayınlanan Magazin Hattı'nın haberine göre; Bu hafta ise bir cilt bakım markasının global yüzü olan Aslı Bekiroğlu, düzenlenen basın toplantısında yaşadıklarını anlattı. "İyi kalpli ol" etiketiyle başlatılan kampanyada görev alan Bekiroğlu, "Yaşadıklarım başkalarının başına gelmesin" dedi.

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    Haberler Magazin ''İfşa fotoğrafları tecavüz...'' Aslı Bekiroğlu sansürsüz ifşa görüntüleri için yeni açıklama!
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