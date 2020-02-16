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    • Magazin
    • 16.02.2020 Gazete

    Güzel model ve sevgilisi 'tan 'nde romantik poz

    Güzel model 'in yüzü, aşktan yana sonunda güldü... Tertemiz, 'de sevgilisi ile geçirdi. Aşıklar, 'nden de bu romantik paylaşımı yaptı.

    Sevdaluk hatırası

    Güzel model Simge Tertemiz'in yüzü, aşktan yana sonunda güldü... Tertemiz, Rize'de sevgilisi Burak Terbıyık ile geçirdi. Aşıklar, Sevdaluk Köprüsü'nden de bu romantik paylaşımı yaptı.

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    Haberler Magazin Güzel model Simge Tertemiz ve sevgilisi Burak Terbıyık'tan Sevdaluk Köprüsü'nde romantik poz
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