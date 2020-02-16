Güzel model Simge Tertemiz'in yüzü, aşktan yana sonunda güldü... Tertemiz, 14 Şubat'ı Rize'de sevgilisi Burak Terbıyık ile geçirdi. Aşıklar, Sevdaluk Köprüsü'nden de bu romantik paylaşımı yaptı.