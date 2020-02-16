Güzel model Simge Tertemiz'in yüzü, aşktan yana sonunda güldü... Tertemiz, 14 Şubat'ı Rize'de sevgilisi Burak Terbıyık ile geçirdi. Aşıklar, Sevdaluk Köprüsü'nden de bu romantik paylaşımı yaptı.
Güzel model Simge Tertemiz'in yüzü, aşktan yana sonunda güldü... Tertemiz, 14 Şubat'ı Rize'de sevgilisi Burak Terbıyık ile geçirdi. Aşıklar, Sevdaluk Köprüsü'nden de bu romantik paylaşımı yaptı.
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