Survivor Barış Murat Yağcı kimdir? TV 8 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Survivor'ı yakından takip eden izleyiciler yeni sezonu heyecanla bekliyordu. Bu yıl Ünlüler-Gönüllüler formatında yapılacak Survivor yarışması başladı. Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli? Barış Murat Yağcı, 1990 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Annesinin ikinci eşi Erhan Ernak, Galatasaray ve Milli Takım Basketbol antrenörlüğü yapıyordu. Üvey babasının da yönlendirmesiyle birlikte pek çok spor dalıyla ilgilendi. Survivor, dünya üzerinde birçok ülkede yayınlanan bir televizyon yarışmasıdır. İlk olarak 1992 yılında ingiliz televizyon yapımcısı Charlie Parsons tarafından ortaya çıkartıldı.

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