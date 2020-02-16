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    • 17.02.2020 18:01
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    • 17.02.2020 18:01

    , nereli ve ne iş yapıyor? Survivor Barış Murat Yağcı kimdir?

    TV 8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Survivor'ın 2020 sezonu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. kimdir? Barış Murat Yağcı Survivor'da yarışacak isimlerden birisi oldu. TV 8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Survivor'ın 2020 sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bir süre önce Eser Yenenler Show özel bölümüne konuk olan , burada yarışmanın başlayacağı tarihini duyurdu. Bu kapsamda Survivor hayranları Survivor'da yarışacak isimleri araştırmaya başladı. Bugün Survivor'da yarışacak isimler belli oldu. Peki, Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı , nereli? İşte detaylar

    Survivor Barış Murat Yağcı kimdir?

    Survivor Barış Murat Yağcı kimdir? TV 8 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Survivor'ı yakından takip eden izleyiciler yeni sezonu heyecanla bekliyordu. Bu yıl Ünlüler-Gönüllüler formatında yapılacak Survivor yarışması başladı. Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli? Barış Murat Yağcı, 1990 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Annesinin ikinci eşi Erhan Ernak, Galatasaray ve Milli Takım Basketbol antrenörlüğü yapıyordu. Üvey babasının da yönlendirmesiyle birlikte pek çok spor dalıyla ilgilendi. Survivor, dünya üzerinde birçok ülkede yayınlanan bir televizyon yarışmasıdır. İlk olarak 1992 yılında ingiliz televizyon yapımcısı Charlie Parsons tarafından ortaya çıkartıldı.

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