ATV'nin yeni dizisi Gel Dese Aşk'ın güzel oyuncusu Öykü Gürman, eşsiz sesiyle bir kez daha büyüledi. Gürman, rol aldığı dizinin şarkılarını da seslendirerek kulakların pasını sildi. ATV'nin yeni dizisi Gel Dese Aşk'ın güzel oyuncusu Öykü Gürman, eşsiz sesiyle bir kez daha büyüledi. Gürman, rol aldığı dizinin şarkılarını da seslendirerek kulakların pasını sildi.
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