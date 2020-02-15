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    • Magazin
    • 15.02.2020 Gazete

    'ın güzel oyuncusu dizinin şarkılarını seslendirerek kulakların pasını sildi

    'nin yeni dizisi 'ın güzel oyuncusu , eşsiz sesiyle bir kez daha büyüledi. Gürman, rol aldığı dizinin şarkılarını da seslendirerek kulakların pasını sildi.

    Başarı 'Öykü'sü
    'nin yeni dizisi Gel Dese Aşk'ın güzel oyuncusu Öykü Gürman, eşsiz sesiyle bir kez daha büyüledi. Gürman, rol aldığı dizinin şarkılarını da seslendirerek kulakların pasını sildi.

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