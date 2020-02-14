Güzel oyuncu Hande Soral, önceki gece bir davetteydi. Üç yıl önce İsmail Demirci ile evlenen Hande Soral da 14 Şubat’a karşı... Güzel oyuncu, ‘Eşimle Sevgililer Günü’nü kutlamıyoruz’ dedi... Güzel oyuncu Hande Soral, önceki gece bir davetteydi. Üç yıl önce İsmail Demirci ile evlenen Soral, '14 Şubat'ı hediye alınması gereken bir gün olarak görmüyoruz. Biz çift olarak öyle düşünüyoruz' dedi.
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