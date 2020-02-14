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    • Magazin
    • 14.02.2020 Gazete

    ile evlenen da ’a karşı

    Güzel oyuncu , önceki gece bir davetteydi. Üç yıl önce ile evlenen Hande Soral da ’a karşı... Güzel oyuncu, ‘Eşimle ’nü kutlamıyoruz’ dedi...

    Hediyeye gerek yok
    Güzel oyuncu Hande Soral, önceki gece bir davetteydi. Üç yıl önce İsmail Demirci ile evlenen Soral, "'ı hediye alınması gereken bir gün olarak görmüyoruz. Biz çift olarak öyle düşünüyoruz" dedi.

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