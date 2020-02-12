Zehra Yılmaz'ın keyfine diyecek yok... Güzel oyuncu, önceki gün Kartalkaya'da kayak yaptı. Zehra Yılmaz, parlak taytı ve pembe montuyla zirvede renganenk pozlar verdi.
Zehra Yılmaz'ın keyfine diyecek yok... Güzel oyuncu, önceki gün Kartalkaya'da kayak yaptı. Zehra Yılmaz, parlak taytı ve pembe montuyla zirvede renganenk pozlar verdi.
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