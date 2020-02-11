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    • 11.02.2020 07:00
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    • 11.02.2020 07:00

    ve 'dan büyük başarı

    Evlilik hayatlarındaki mutluluklarını tiyatro sahnesine taşıyan ve , büyük bir başarıya imza attı. Oyuncu çiftin yer aldığı 'Suit', 150 oyunu kapalı gişe oynadı.

    Eşsiz başarı
    Evlilik hayatlarındaki mutluluklarını tiyatro sahnesine taşıyan Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, büyük bir başarıya imza attı. Oyuncu çiftin yer aldığı 'Suit', 150 oyunu kapalı gişe oynadı.

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