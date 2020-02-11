Evlilik hayatlarındaki mutluluklarını tiyatro sahnesine taşıyan Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, büyük bir başarıya imza attı. Oyuncu çiftin yer aldığı 'Suit', 150 oyunu kapalı gişe oynadı. Evlilik hayatlarındaki mutluluklarını tiyatro sahnesine taşıyan Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, büyük bir başarıya imza attı. Oyuncu çiftin yer aldığı 'Suit', 150 oyunu kapalı gişe oynadı.
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