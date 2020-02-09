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    • Magazin
    • 09.02.2020 06:58
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    • 09.02.2020 06:58

    'ın yüzü gülüyor

    Son günlerde sevgilisi ile sürekli el ele görüntüler veren , önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. İbo, ilişkisi için "Her şey güzel" dedi.

    Yüzü gülüyor
    Son günlerde sevgilisi Edwina Sponza ile sürekli el ele görüntüler veren İbrahim Kutluay, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. İbo, ilişkisi için "Her şey güzel" dedi.

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