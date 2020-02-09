Son günlerde sevgilisi Edwina Sponza ile sürekli el ele görüntüler veren İbrahim Kutluay, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. İbo, ilişkisi için 'Her şey güzel' dedi. Son günlerde sevgilisi Edwina Sponza ile sürekli el ele görüntüler veren İbrahim Kutluay, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. İbo, ilişkisi için 'Her şey güzel' dedi.
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