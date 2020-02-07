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    • 07.02.2020 07:02

    Hayat 'a güzel! Maldivler'den renkli paylaşım

    Hayat 'a güzel... Güzel oyuncu, bir haftadır fotoğrafçı eşi 'la Maldivler'de rüya gibi anlar yaşıyor. Yılın büyük kısmını seyahatte geçiren ünlü oyuncu, dün de havuz başında eşine bu renkli pozu verdi.

    Gel keyfim gel

    Hayat Dilara Öztunç'a güzel... Güzel oyuncu, bir haftadır fotoğrafçı eşi Umut Kızıltan'la Maldivler'de rüya gibi anlar yaşıyor.
    Yılın büyük kısmını seyahatte geçiren ünlü oyuncu, dün de havuz başında eşine bu renkli pozu verdi. Yeşil peruk takan Öztunç'un paylaştığı bu kare imrendirdi.


    Öztunç'un bu karesi binlerce beğeni aldı.

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