Hayat Dilara Öztunç'a güzel... Güzel oyuncu, bir haftadır fotoğrafçı eşi Umut Kızıltan'la Maldivler'de rüya gibi anlar yaşıyor.

Yılın büyük kısmını seyahatte geçiren ünlü oyuncu, dün de havuz başında eşine bu renkli pozu verdi. Yeşil peruk takan Öztunç'un paylaştığı bu kare imrendirdi.



Öztunç'un bu karesi binlerce beğeni aldı.