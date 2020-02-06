Portekizli eşi Pedro de Noronha ile evliliğini Kasım 2019'da kızı Siena Leyla ile taçlandıran Tülin Şahin, mutluluk sarhoşu… Top model, önceki gün ailesiyle Şamdan Plus dergisine kapak oldu.

Ailesiyle ilk kez objektif karşısına geçen Şahin, "Aramızda derin bir bağ var" diyerek mutluluğunu paylaştı. Şahin, eşi ve kızıyla imrendiren pozlar verdi.

40 Yaşındaki manken, annelik için de şöyle konuştu: "Kızıma aşığım. Onu kucağıma aldığım anı tarif edemem. Kucağımda adeta bir melek ve gülümsüyor. Anne olmayı çok sevdim. Sanki uzun zamandır bunu yapıyorum."

Zayıflama telaşında olmadığını belirten manken, "Kilo vermek için acelem yok. Şiş göbekle gezsem ne olacak? Bu, gayet doğal bir süreç" dedi.

Şahin, 3 aylık kızına kardeş için de erken olduğunu belirtti.