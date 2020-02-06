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    • 06.02.2020 07:04
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    • 06.02.2020 07:04

    'in yıldızı 'dan muhteşem doğum günü partisi

    atv'nin sevilen dizisi ''in yıldızı , önceki akşam yeni yaşını rol arkadaşlarıyla birlikte Beyoğlu'ndaki Park Şamdan Pera'daki muhteşem bir partiyle kutladı.

    4 dörtlük kutlama

    atv'nin sevilen dizisi ''in yıldızı , önceki akşam yeni yaşını rol arkadaşlarıyla birlikte Beyoğlu'ndaki Park Şamdan Pera'daki muhteşem bir partiyle kutladı.

    Güzel oyuncu, 7 aydır aşk yaşadığı rol arkadaşı Burak Serdar Şanal ile gece boyunca mutluluk pozları verdi. Gecede dizinin diğer oyuncusu Keremcem de İranlı aşkı Gazal ile yer aldı.

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