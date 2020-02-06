atv'nin sevilen dizisi 'Kimse Bilmez'in yıldızı Özgü Kaya, önceki akşam yeni yaşını rol arkadaşlarıyla birlikte Beyoğlu'ndaki Park Şamdan Pera'daki muhteşem bir partiyle kutladı.
Güzel oyuncu, 7 aydır aşk yaşadığı rol arkadaşı Burak Serdar Şanal ile gece boyunca mutluluk pozları verdi. Gecede dizinin diğer oyuncusu Keremcem de İranlı aşkı Gazal ile yer aldı.
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