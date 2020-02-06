Tam 10 haftadır Günay'da sahne alan Ebru Gündeş, benzersiz bir ilgi görüyor. Yerlerin haftalar öncesinden dolduğu mekanda kişi başı 2 bin TL olan en ön masalara rezerve yaptırmak için sosyete birbiriyle yarışıyor.

Gecede sahne ücreti olarak 250 bin TL aldığı iddia edilen Ebru Gündeş ise 10 haftada cebine serveti koydu.



Emel Yıldırım ile oğlu Eremcan Acar



Öznur ile eşi Burak Yakın da Günay'ın müdavimleri arasında yer alıyor...