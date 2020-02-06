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    • Magazin
    • 06.02.2020 07:04
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    • 06.02.2020 07:04

    'e benzersiz ilgi! Sosyete birbiriyle yarışıyor...

    Tam 10 haftadır Günay'da sahne alan , benzersiz bir ilgi görüyor. Yerlerin haftalar öncesinden dolduğu mekanda kişi başı 2 bin TL olan en ön masalara rezerve yaptırmak için sosyete birbiriyle yarışıyor.

    Ebru kapalı gişe!

    Tam 10 haftadır Günay'da sahne alan Ebru Gündeş, benzersiz bir ilgi görüyor. Yerlerin haftalar öncesinden dolduğu mekanda kişi başı 2 bin TL olan en ön masalara rezerve yaptırmak için sosyete birbiriyle yarışıyor.

    Gecede sahne ücreti olarak 250 bin TL aldığı iddia edilen Ebru Gündeş ise 10 haftada cebine serveti koydu.


    ile oğlu Eremcan Acar


    Öznur ile eşi Burak Yakın da Günay'ın müdavimleri arasında yer alıyor...

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