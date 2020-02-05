Yaklaşık beş ay önce nikah masasına oturan Ziynet Sali, evlilik hayatını anlattı: "Evlendikten sonra hayatımda hiçbir şey değişmedi. Kısmet tabii ama anne olmayı ben de isterim."
Sali ile Erkan Erzurumlu, 2019 Eylül'de dünyaevine girdi.
Yaklaşık beş ay önce nikah masasına oturan Ziynet Sali, evlilik hayatını anlattı: "Evlendikten sonra hayatımda hiçbir şey değişmedi. Kısmet tabii ama anne olmayı ben de isterim."
Sali ile Erkan Erzurumlu, 2019 Eylül'de dünyaevine girdi.
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