Yaklaşık beş ay önce nikah masasına oturan Ziynet Sali, evlilik hayatını anlattı: "Evlendikten sonra hayatımda hiçbir şey değişmedi. Kısmet tabii ama anne olmayı ben de isterim."



Sali ile Erkan Erzurumlu, 2019 Eylül'de dünyaevine girdi.