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    • 05.02.2020 07:01
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    • 05.02.2020 07:01

    evlilik hayatını anlattı: Hayatımda hiçbir şey değişmedi

    Yaklaşık beş ay önce nikah masasına oturan , evlilik hayatını anlattı: "Evlendikten sonra hayatımda hiçbir şey değişmedi. Kısmet tabii ama anne olmayı ben de isterim."

    Ziynet aynı Ziynet

    Yaklaşık beş ay önce nikah masasına oturan , evlilik hayatını anlattı: "Evlendikten sonra hayatımda hiçbir şey değişmedi. Kısmet tabii ama anne olmayı ben de isterim."


    Sali ile Erkan Erzurumlu, 2019 Eylül'de dünyaevine girdi.

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