Kendi adını taşıyan güneş yağları ile paraya para demeyen Eda Taşpınar, işleri büyüttü. Ticareti seven ikoncan, bu yaz Yunanistan'da satışa çıkardığı kaftanlarıyla da Türkiye pazarına giriyor.

Taşpınar, kendi tasarımlarından oluşan kaftanlarını yakında Türkiye genelindeki birçok mağazada satışa sunacağını duyurdu.





Tulum'da keyif çatan ikoncan, kaftanlarının reklamını da Instagram'da yapıyor.