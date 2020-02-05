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    • 05.02.2020 07:01
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    • 05.02.2020 07:01

    ticareti sevdi! 'da satışa çıkardığı kaftanlarıyla pazarına giriyor

    , ticareti sevdi. Güneş yağları ile servet kazanan ikoncan, bu yaz ’da satışa çıkardığı kaftanlarıyla da pazarına giriyor.

    EDA.Ş.

    Kendi adını taşıyan güneş yağları ile paraya para demeyen Eda Taşpınar, işleri büyüttü. Ticareti seven ikoncan, bu yaz Yunanistan'da satışa çıkardığı kaftanlarıyla da pazarına giriyor.

    Taşpınar, kendi tasarımlarından oluşan kaftanlarını yakında Türkiye genelindeki birçok mağazada satışa sunacağını duyurdu.



    Tulum'da keyif çatan ikoncan, kaftanlarının reklamını da Instagram'da yapıyor.

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