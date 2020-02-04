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    • Magazin
    • 04.02.2020 06:59
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    • 04.02.2020 06:59

    Sosyetik güzel 'dan staj selfiesi

    Sosyetik güzel 'nın, Fransız Lape Hastanesi'ndeki stajı devam ediyor... İş arkadaşlarıyla selfie çeken Sabancı, staj eğitimi için de 4 bin lira ücret ödüyor.

    Başarı Pınarı

    Sosyetik güzel Pınar Sabancı'nın, Fransız Lape Hastanesi'ndeki stajı devam ediyor... İş arkadaşlarıyla selfie çeken Sabancı, staj eğitimi için de 4 bin lira ücret ödüyor.

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