Sosyetik güzel Pınar Sabancı'nın, Fransız Lape Hastanesi'ndeki stajı devam ediyor... İş arkadaşlarıyla selfie çeken Sabancı, staj eğitimi için de 4 bin lira ücret ödüyor.
Sosyetik güzel Pınar Sabancı'nın, Fransız Lape Hastanesi'ndeki stajı devam ediyor... İş arkadaşlarıyla selfie çeken Sabancı, staj eğitimi için de 4 bin lira ücret ödüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.