Başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu, önceki gece Karaköy Klein adlı mekanda arkadaşları ile doğum gününü kutladı. Helvacıoğlu, 'Bu sene kendim ve tüm dünya için dilek tuttum' dedi. Başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu, önceki gece Karaköy Klein adlı mekanda arkadaşları ile doğum gününü kutladı. Helvacıoğlu, 'Bu sene kendim ve tüm dünya için dilek tuttum' dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.