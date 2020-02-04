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    • Magazin
    • 04.02.2020 06:59
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    • 04.02.2020 06:59

    arkadaşları ile doğum gününü kutladı

    Başarılı oyuncu , önceki gece Karaköy Klein adlı mekanda arkadaşları ile doğum gününü kutladı. Helvacıoğlu, "Bu sene kendim ve tüm dünya için dilek tuttum" dedi.

    30. yaş kutlaması
    Başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu, önceki gece Karaköy Klein adlı mekanda arkadaşları ile doğum gününü kutladı. Helvacıoğlu, "Bu sene kendim ve tüm dünya için dilek tuttum" dedi.

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