İngiltere'de BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu. 'En iyi yardımcı erkek oyuncu' ödülünü alan Brad Pitt, geceye katılamayınca rol arkadaşı Margot Robbie ile bir mektup yolladı.
Pitt'in yazdığı "Ödüle Harry ismini vereceğim. Onu Amerika'ya götürmekten dolayı çok heyecanlıyım" cümlesi, herkesi güldürdü. Harry ve eşi Meghan Markle, geçen ay Kraliyet Ailesi'nden ayrılmıştı.
Margot Robbie
Prens William ile eşi Kate Middleton, ödül töreninin ev sahipliğini yaptı.
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