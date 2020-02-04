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    • 04.02.2020 06:59
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    • 04.02.2020 06:59

    Ödülleri’nde yaptığı Harry esprisiyle güldürdü

    , ’deki Ödülleri’nde yaptığı Harry esprisiyle herkesi güldürdü... Harry ve eşi , geçen ay 'nden ayrılmıştı.

    Prens Harry’e kral espri

    İngiltere'de BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu. 'En iyi yardımcı erkek oyuncu' ödülünü alan Brad Pitt, geceye katılamayınca rol arkadaşı Margot Robbie ile bir mektup yolladı.

    Pitt'in yazdığı "Ödüle Harry ismini vereceğim. Onu Amerika'ya götürmekten dolayı çok heyecanlıyım" cümlesi, herkesi güldürdü. Harry ve eşi , geçen ay Kraliyet Ailesi'nden ayrılmıştı.


    Margot Robbie


    ile eşi , ödül töreninin ev sahipliğini yaptı.

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