Siren Ertan Kayalar ile eşi Ersin Kayalar, önceki gün soluğu Paris'te aldı. Sosyetik çift, her turist gibi Eyfel Kulesi'ni arkalarına alıp böyle poz verdi.
Siren Ertan Kayalar ile eşi Ersin Kayalar, önceki gün soluğu Paris'te aldı. Sosyetik çift, her turist gibi Eyfel Kulesi'ni arkalarına alıp böyle poz verdi.
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