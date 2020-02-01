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    • 01.02.2020 07:02

    'ün eşi 'den paylaşımı

    Beşiktaşlı futbolcu 'ün eşi , çocuklarıyla sömestr tatilini fırsat bilip 'in yolunu tuttu. Güzel yenge, eline cevizini alıp egzotik tatil cenneti Maldivler'in klasik pozlarından birini verdi.

    Maldivler klasiği

    Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül'ün eşi Hatice Gönül, çocuklarıyla sömestr tatilini fırsat bilip Maldivler'in yolunu tuttu. Güzel yenge, eline Hindistan cevizini alıp egzotik tatil cenneti 'in klasik pozlarından birini verdi.

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