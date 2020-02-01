Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül'ün eşi Hatice Gönül, çocuklarıyla sömestr tatilini fırsat bilip Maldivler'in yolunu tuttu. Güzel yenge, eline Hindistan cevizini alıp egzotik tatil cenneti Maldivler'in klasik pozlarından birini verdi.
Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül'ün eşi Hatice Gönül, çocuklarıyla sömestr tatilini fırsat bilip Maldivler'in yolunu tuttu. Güzel yenge, eline Hindistan cevizini alıp egzotik tatil cenneti Maldivler'in klasik pozlarından birini verdi.
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