Sosyetik iş kadını Demet Sabancı Çetindoğan'ın güzel kızı Pırıl, tarzıyla beğeni topladı. Sosyetik güzel, mavi kombiniyle verdiği poza 'Mavi aşkına' notu düştü. Sosyetik iş kadını Demet Sabancı Çetindoğan'ın güzel kızı Pırıl, tarzıyla beğeni topladı. Sosyetik güzel, mavi kombiniyle verdiği poza 'Mavi aşkına' notu düştü.
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