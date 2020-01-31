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    • 31.01.2020 07:04
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    • 31.01.2020 07:04

    filmi 7 Şubat'ta sinemaseverlerle buluşacak

    Sosyal medya dünyasının sevilen karakterlerinden 'nin yaratıcısı , senaryosunu yazdığı filmiyle 7 Şubat'ta sinemaseverlerle buluşacak.

    Şahane bir film!
    Sosyal medya dünyasının sevilen karakterlerinden Nalet Bebe'nin yaratıcısı Ömer Başdoğan, senaryosunu yazdığı Şahane Hayaller filmiyle 7 Şubat'ta sinemaseverlerle buluşacak.

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