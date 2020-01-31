Sosyal medya dünyasının sevilen karakterlerinden Nalet Bebe'nin yaratıcısı Ömer Başdoğan, senaryosunu yazdığı Şahane Hayaller filmiyle 7 Şubat'ta sinemaseverlerle buluşacak. Sosyal medya dünyasının sevilen karakterlerinden Nalet Bebe'nin yaratıcısı Ömer Başdoğan, senaryosunu yazdığı Şahane Hayaller filmiyle 7 Şubat'ta sinemaseverlerle buluşacak.
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