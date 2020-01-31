Oyuncu Ezgi Mola, dün Zorlu Çocuk Sanat Festivali'nde Tohum Otizm Vakfı yararına çocuklarla buluştu. Mola, matematik soruları karşısında ter döktüğünü söyledi ve ekledi: "Okulda da matematiğim çok iyi değildi."
Oyuncu Ezgi Mola, dün Zorlu Çocuk Sanat Festivali'nde Tohum Otizm Vakfı yararına çocuklarla buluştu. Mola, matematik soruları karşısında ter döktüğünü söyledi ve ekledi: "Okulda da matematiğim çok iyi değildi."
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