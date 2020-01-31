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    • 31.01.2020 07:04
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    • 31.01.2020 07:04

    Oyuncu matematik soruları karşısında ter döktü

    Oyuncu , dün Zorlu Çocuk Sanat Festivali'nde Tohum Otizm Vakfı yararına çocuklarla buluştu. Mola, matematik soruları karşısında ter döktüğünü söyledi ve ekledi: "Okulda da matematiğim çok iyi değildi."

    Ezgi’yi terlettiler!

    Oyuncu Ezgi Mola, dün Zorlu Çocuk Sanat Festivali'nde Tohum Otizm Vakfı yararına çocuklarla buluştu. Mola, matematik soruları karşısında ter döktüğünü söyledi ve ekledi: "Okulda da matematiğim çok iyi değildi."

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