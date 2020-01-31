Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak ile İpek Sorak'ın üstlendiği, başrollerini Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı Aşk Tesadüfleri Sever 2'nin galası önceki akşam Kanyon Cinemaximum'da yapıldı.
Aytaç Şaşmaz - Elif Doğan - Nesrin Cavadzade - Yiğit Kirazdı
Görkemli geceye birbirinden ünlü isimler katıldı. Filmi izleyen davetliler, çıkışta başrol oyuncularını kutladı.
Pınar Altuğ - Yağmur Atacan
9 yıl aradan sonra çekilen 'Aşk Tesadüfleri Sever 2' filminin galasına ünlü isimler yağdı. Başrol oyuncusu Nesrin Cavadzade'nin beyaz elbisesi ise hayranlarından tam not aldı
Gökçe Bahadır
Burak Kut - Cansel Yeni
Burcu Biricik - Emre Yetkin
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