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    • 31.01.2020 07:04
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    • 31.01.2020 07:04

    2 filminin galası yapıldı

    Yönetmenliğini  ile İpek Sorak'ın üstlendiği, başrollerini , Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve 'ın paylaştığı 2'nin galası önceki akşam Kanyon Cinemaximum'da yapıldı

    Efsane gala!

    Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak ile İpek Sorak'ın üstlendiği, başrollerini Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı Aşk Tesadüfleri Sever 2'nin galası önceki akşam Kanyon Cinemaximum'da yapıldı.


    Aytaç Şaşmaz - Elif Doğan - Nesrin Cavadzade - Yiğit Kirazdı

    Görkemli geceye birbirinden ünlü isimler katıldı. Filmi izleyen davetliler, çıkışta başrol oyuncularını kutladı.


    Pınar Altuğ - Yağmur Atacan

    9 yıl aradan sonra çekilen ' 2' filminin galasına ünlü isimler yağdı. Başrol oyuncusu 'nin beyaz elbisesi ise hayranlarından tam not aldı


    Gökçe Bahadır


    Burak Kut - Cansel Yeni


    Burcu Biricik - Emre Yetkin

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