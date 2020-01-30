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    • 30.01.2020 07:05
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    • 30.01.2020 07:05

    Starların modacısı Rufat İsmayil: 'a asla elbise dikmem

    Starların modacısı Rufat İsmayil, ünlülerin menajeri 'ın Youtube programına konuk oldu. İsmail, "Ben Azeri-Türk bir modacıyım. Sözde Ermeni soykırımını tanıyan 'a asla elbise dikmem" diye konuştu.

    Kardashian’a asla dikmem

    Starların modacısı Rufat İsmayil, ünlülerin menajeri Selim Akar'ın Youtube programına konuk oldu. İsmail, "Ben Azeri-Türk bir modacıyım. Sözde Ermeni soykırımını tanıyan 'a asla elbise dikmem" diye konuştu.


    Ermeni asıllı ABD'li şov yıldızı Kim Kardashian, sözde soykırımı savunarak tepki çekmişti.

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