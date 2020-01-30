Starların modacısı Rufat İsmayil, ünlülerin menajeri Selim Akar'ın Youtube programına konuk oldu. İsmail, "Ben Azeri-Türk bir modacıyım. Sözde Ermeni soykırımını tanıyan Kim Kardashian'a asla elbise dikmem" diye konuştu.
Ermeni asıllı ABD'li şov yıldızı Kim Kardashian, sözde soykırımı savunarak tepki çekmişti.
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