Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 30.01.2020 07:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.01.2020 07:05

    'ın yeni filmi Eltilerin Savaşı vizyona giriyor

    Başarılı oyuncu 'ın yeni filmi Eltilerin Savaşı yarın vizyona giriyor. Senarist Özay'ın başrolleri , ve Uraz Kaygılaroğlu ile paylaştığı film, hikayesiyle kahkaha dolu iki saat vaat ediyor.

    Beklenen gün geldi

    Başarılı oyuncu Gupse Özay'ın yeni filmi Eltilerin Savaşı yarın vizyona giriyor. Senarist Özay'ın başrolleri Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uraz Kaygılaroğlu ile paylaştığı film, hikayesiyle kahkaha dolu iki saat vaat ediyor.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    HaberlerMagazin HaberleriGupse Özay'ın yeni filmi Eltilerin Savaşı vizyona giriyor
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri