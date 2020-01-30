Başarılı oyuncu Gupse Özay'ın yeni filmi Eltilerin Savaşı yarın vizyona giriyor. Senarist Özay'ın başrolleri Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uraz Kaygılaroğlu ile paylaştığı film, hikayesiyle kahkaha dolu iki saat vaat ediyor.