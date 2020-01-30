atv'de ekrana gelecek 'Gel Dese Aşk' dizisiyle hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan Öykü Gürman'dan renkli paylaşım... Önceki gün İspanya'ya giden oyuncu, bu pozuyla beğeni topladı.
atv'de ekrana gelecek 'Gel Dese Aşk' dizisiyle hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan Öykü Gürman'dan renkli paylaşım... Önceki gün İspanya'ya giden oyuncu, bu pozuyla beğeni topladı.
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