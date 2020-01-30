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    • 30.01.2020 07:05
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    • 30.01.2020 07:05

    '''ın yıldızı 'dan renkli paylaşım

    atv'de ekrana gelecek '' dizisiyle hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan 'dan renkli paylaşım... Önceki gün İspanya'ya giden oyuncu, bu pozuyla beğeni topladı.

    İspanyol ateşi

    atv'de ekrana gelecek 'Gel Dese Aşk' dizisiyle hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan Öykü Gürman'dan renkli paylaşım... Önceki gün İspanya'ya giden oyuncu, bu pozuyla beğeni topladı.

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