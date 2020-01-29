Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 29.01.2020 08:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.01.2020 08:03

    ve oğlu 'dan önce alışveriş sonra eğlence

    , önceki gün oğlu ile İstinyePark'taydı. Ünlü şarkıcı, yarı yıl tatilinde olan oğluyla kısa bir alışveriş turunun ardından oyun katında eğlenceli anlar yaşadı.

    Oyun zamanı
    , önceki gün oğlu ile İstinyePark'taydı. Ünlü şarkıcı, yarı yıl tatilinde olan oğluyla kısa bir alışveriş turunun ardından oyun katında eğlenceli anlar yaşadı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    HaberlerMagazin HaberleriMustafa Ceceli ve oğlu Arın'dan önce alışveriş sonra eğlence
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri