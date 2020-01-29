Mustafa Ceceli, önceki gün oğlu Arın ile İstinyePark'taydı. Ünlü şarkıcı, yarı yıl tatilinde olan oğluyla kısa bir alışveriş turunun ardından oyun katında eğlenceli anlar yaşadı. Mustafa Ceceli, önceki gün oğlu Arın ile İstinyePark'taydı. Ünlü şarkıcı, yarı yıl tatilinde olan oğluyla kısa bir alışveriş turunun ardından oyun katında eğlenceli anlar yaşadı.
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