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    • Magazin
    • 29.01.2020 08:03
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    • 29.01.2020 08:03

    62. 'nde boy gösterdi

    , vokal koçu Stevie Mackey ile ABD'de düzenlenen 62. 'nde boy gösterdi. Başarılı şarkıcı, kırmızı halıda da böyle poz verdi.

    Grammy’e katıldı
    Emin Eminzade, vokal koçu Stevie Mackey ile ABD'de düzenlenen 62. Grammy Ödül Töreni'nde boy gösterdi. Başarılı şarkıcı, kırmızı halıda da böyle poz verdi.

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