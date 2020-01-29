Emin Eminzade, vokal koçu Stevie Mackey ile ABD'de düzenlenen 62. Grammy Ödül Töreni'nde boy gösterdi. Başarılı şarkıcı, kırmızı halıda da böyle poz verdi. Emin Eminzade, vokal koçu Stevie Mackey ile ABD'de düzenlenen 62. Grammy Ödül Töreni'nde boy gösterdi. Başarılı şarkıcı, kırmızı halıda da böyle poz verdi.
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