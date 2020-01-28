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    • 28.01.2020 08:03
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    • 28.01.2020 08:03

    , ve Mahmut Dalyaprak'dan 'a destek

    Bugün 'a giden , önceki gece Park Şamdan Pera'daki sahne gelirini depremzedelere bağışladı. ve Mahmut Dalyaprak da Park Şamdan Pera adına 10 bin TL'lik bağış yaptı.

    10 numara haber

    Bugün Elazığ'a giden Yaşar İpek, önceki gece Park Şamdan Pera'daki sahne gelirini depremzedelere bağışladı. Gökhan Şafak ve Mahmut Dalyaprak da Park Şamdan Pera adına 10 bin TL'lik bağış yaptı.

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