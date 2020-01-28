Bugün Elazığ'a giden Yaşar İpek, önceki gece Park Şamdan Pera'daki sahne gelirini depremzedelere bağışladı. Gökhan Şafak ve Mahmut Dalyaprak da Park Şamdan Pera adına 10 bin TL'lik bağış yaptı.
Bugün Elazığ'a giden Yaşar İpek, önceki gece Park Şamdan Pera'daki sahne gelirini depremzedelere bağışladı. Gökhan Şafak ve Mahmut Dalyaprak da Park Şamdan Pera adına 10 bin TL'lik bağış yaptı.
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