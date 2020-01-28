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    • 28.01.2020 08:03
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    • 28.01.2020 08:03

    'dan 'a yardım paketi

    da örnek bir davranışa imza attı. Ulusoy, ve bölgesinde yaşanan felaketin ardından elini taşın altına koyan herkese teşekkür etti. Güzel model, elleriyle hazırladığı yardım paketlerini de Elazığ'a gönderdi...

    Az çok demeyin yardımları gönderin

    Özge Ulusoy da örnek bir davranışa imza attı. Ulusoy, ve bölgesinde yaşanan felaketin ardından elini taşın altına koyan herkese teşekkür etti.

    Güzel model, elleriyle hazırladığı yardım paketlerini de Elazığ'a gönderdi...

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