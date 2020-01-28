Özge Ulusoy da örnek bir davranışa imza attı. Ulusoy, Elazığ ve bölgesinde yaşanan felaketin ardından elini taşın altına koyan herkese teşekkür etti.
Güzel model, elleriyle hazırladığı yardım paketlerini de Elazığ'a gönderdi...
Özge Ulusoy da örnek bir davranışa imza attı. Ulusoy, Elazığ ve bölgesinde yaşanan felaketin ardından elini taşın altına koyan herkese teşekkür etti.
Güzel model, elleriyle hazırladığı yardım paketlerini de Elazığ'a gönderdi...
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