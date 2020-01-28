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    • 28.01.2020 08:03
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    • 28.01.2020 08:03

    'nın çocuk sevgisi: Elimden gelse 5 tane doğururdum

    ile eşi , önceki gün Rumelihisarı'ndaydı. Eski eşinden iki oğlu olan Şallı, "3. kez anne olmak istiyor musunuz?" sorusuna "Çocukları çok seviyorum. Elimden gelse 5 tane doğururdum" yanıtı verdi.

    Çocuk sevgisi

    Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş, önceki gün Rumelihisarı'ndaydı. Eski eşinden iki oğlu olan Şallı, "3. kez anne olmak istiyor musunuz?" sorusuna "Çocukları çok seviyorum. Elimden gelse 5 tane doğururdum" yanıtı verdi.

    Aydın HAMZA

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