Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş, önceki gün Rumelihisarı'ndaydı. Eski eşinden iki oğlu olan Şallı, "3. kez anne olmak istiyor musunuz?" sorusuna "Çocukları çok seviyorum. Elimden gelse 5 tane doğururdum" yanıtı verdi.
Aydın HAMZA
Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş, önceki gün Rumelihisarı'ndaydı. Eski eşinden iki oğlu olan Şallı, "3. kez anne olmak istiyor musunuz?" sorusuna "Çocukları çok seviyorum. Elimden gelse 5 tane doğururdum" yanıtı verdi.
Aydın HAMZA
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