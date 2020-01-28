Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş, önceki gün Rumelihisarı'ndaydı. Eski eşinden iki oğlu olan Şallı, "3. kez anne olmak istiyor musunuz?" sorusuna "Çocukları çok seviyorum. Elimden gelse 5 tane doğururdum" yanıtı verdi.

Aydın HAMZA