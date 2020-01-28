Almeda Abazi güzellik sırrını verdi

Almeda Abazi, güzelliğini doğal yolla koruyor. 27 yaşındaki Arnavut güzel, cildinin kolajen ihtiyacını ilikli kemik suyuyla karşılıyor. Abazi, dün de dolaptaki kemik sularını paylaşıp güzellik sırrını verdi.
Almeda Abazi, güzelliğini doğal yolla koruyor. 27 yaşındaki Arnavut güzel, cildinin kolajen ihtiyacını ilikli kemik suyuyla karşılıyor. Abazi, dün de dolaptaki kemik sularını paylaşıp güzellik sırrını verdi.
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