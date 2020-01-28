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    • 28.01.2020 08:03
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    • 28.01.2020 08:03

    Almeda Abazi güzellik sırrını verdi

    Almeda Abazi, güzelliğini doğal yolla koruyor. 27 yaşındaki Arnavut güzel, cildinin kolajen ihtiyacını ilikli kemik suyuyla karşılıyor. Abazi, dün de dolaptaki kemik sularını paylaşıp güzellik sırrını verdi.

    Güzellik dolapta

    Almeda Abazi, güzelliğini doğal yolla koruyor. 27 yaşındaki Arnavut güzel, cildinin kolajen ihtiyacını ilikli kemik suyuyla karşılıyor. Abazi, dün de dolaptaki kemik sularını paylaşıp güzellik sırrını verdi.

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