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  • 05.01.2020 17:48
  • Son Güncelleme: 05.01.2020 17:52

Çiçek Taksi'nin sevilen oyuncusu son yolculuğuna uğurlandı

Çiçek Taksi, 7 Numara, Ekmek Teknesi gibi efsaneleşmiş dizilerde rol alan Ercüment Doğan, 55 yaşında hayata gözlerini yumdu. Doğan, memleketi Yalova'da toprağa verildi. Ercüment Doğan'ın vefat haberini yakın arkadaşı Süha Uygur, sosyal medya hesabından duyurdu. Ercüment Doğan kimdir?

Ercüment Doğan, son yolculuğuna uğurlandı. Çiçek Taksi, 7 Numara, Ekmek Teknesi gibi dizilerde rol alan tiyatro oyuncusu Ercüment Doğan, dün 55 yaşında hayata gözlerini yumdu. Doğan için memleketi Yalova'da, cenaze töreni düzenlendi. Çiftlikköy ilçesine bağlı kırsal İlyasköy Mahallesi'ndeki cenaze törenine, bazı sanatçı dostları, arkadaşları ve yakınları katıldı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası, Ercüment Doğan, köy mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Ercüment Doğan'ın cenazesine, ilçe protokolünün yanı sıra, ünlü tiyatrocu Behzat Uygur da katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da cenazeye çelenk gönderdi.

Doğan için Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman da "Aslen Yalovalı olan tiyatro dünyasının önemli isimlerinden biri olan Ercüment Doğan'ın vefatını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum' mesajını paylaştı.



1965 yılında İstanbul'da doğan Ercüment Doğan, 1989 yılında kurduğu 5 Taş Çocuk Tiyatrosu ile hem oyunculuğa hem de prodüktörlüğe başlarken, oyunlarını yurtdışında da sergiledi. 2001 yılında Avrupa Birliği Türkiye'nin En İyi Çocuk Tiyatrosu ödülünü alan Doğan, pek çok dizi ve reklam filmlerinde de boy gösterdi.

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