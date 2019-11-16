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  • 16.11.2019 13:24
  • Son Güncelleme: 16.11.2019 13:24

Son dakika: Usta oyuncu hastaneye kaldırıldı! Yıldız Kenter sağlık durumu nasıl?

Son dakika haberine göre Usta oyuncu , yoğun bakıma kaldırıldı. Kenter'in akciğer rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma alındığı öğrenildi. 'ne getirilen Kenter'in tedavisi devam ediyor.

Usta oyuncudan korkutan haber

Bir süredir evinde tedavi gören fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. 'ne getirilen Kenter'in tedavisi burada devam ediyor.

BAKAN ERSOY ZİYARET ETTİ
Yıldız Kenter'i hastanede ziyaret eden Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy şu açıklamayı yaptı:

'da rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma alınan, Türk tiyatrosunun duayen ismi Yıldız Kenter'i kaldırıldığı hastanede ziyaret ederek sağlık durumu ile ilgili bilgi aldık.

Sanatçımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, acil şifalar diliyorum.

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