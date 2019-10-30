Mehmet Ali Erbil kimdir? Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in koroner kalp yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alındığı söylendi. Maslak'taki bir hastanede tedavi altına alınan Mehmet Ali Erbil'in son sağlık durumu nasıl? Erbil'in geçtiğimiz yıl evinde geçirdiği kaza sonucu kaburgaları kırılmış ve 258 gün yoğun bakımda tedavisi sürmüştü. Peki, Mehmet Ali Erbil'in son sağlık durumu nasıl? Mehmet Ali Erbil kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

MEHMET ALİ ERBİL SAĞLIK DURUMU NASIL?

Erbil'in sabah saatlerinde hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakıma alındığı yönünde bir iddia ortaya atıldı. Koroner yetmezlik nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığı söylenen Erbil'in Maslak'taki bir hastaneye kaldırıldığı söylendi. Erbil'in menajeri, 'kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldı' iddiasının ise gerçek dışı olduğunu söyledi.

MEHMET ALİ ERBİL KİMDİR?

Mehmet Ali Erbil 8 Şubat 1957 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini İstanbul, Ankara ve Balıkesir'de yaptı. 1970 yılında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümü'ne yatılı olarak girdi ve bu dönemde hocası Cüneyt Gökçerdi. Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu olarak baş rolde En İyi Tiyatrocu Ödülü'nü kazandı. Buradan mezun olduktan sonra, Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başlayan sanatçı, Başta 'Küheylan' olmak üzere birçok oyunda oynadı ve daha sonra tek kanallı yayın döneminde TRT'de 'Metronom' adlı eğlence programında Derya Baykal'la, 1984 yılında da Çiğdem Tunç'la bir ikili oluşturdular.

Özel kanalların açılmasıyla birlikte Erbil, TRT'den Kanal 6'ya geçiş yaptı. Daha sonra InterStar ve ATV'de dizi, Show TV'de de program yaptı. 1985'te İlyas Salman ile birlikte oynadığı Uyanıklar Dünyası adlı filmle büyük beğeni topladı. ATV'de canlı yayınlanan Ya Şundadır Ya Bunda adlı programı sunarken yaptığı RTÜK yasasına uygun olmayan hareketinin ardından televizyon programlarına ara vermiştir. Daha önce Emel Sayın'la birlikte Aşkım Aşkım adlı dizide oynamıştır. Kanal D'de yayınlanan yarışma programı Çarkıfelek ve ATV'de uzun bir süre yayınlanan Tatlı Kaçıklar dizisiyle zirveye çıkan başarılı şovmen, Harakiri ve Hababam Sınıfı Güle Güle adlı filmlerle tekrar beyazperdeye geçti.

Mehmet Ali Erbil, Kanal D'de Çarkıfelek dışında çeşitli yarışma programları da yaptı. Bir dönem TGRT'de Çarkıfelek yarışmasını sundu. TNT (Türkiye) kanalında Açıl Susam Açıl adıyla şov tarzında yeni bir yarışma sundu. Daha sonra aynı kanalda kısa bir süre Çarkıfelek programı yaptı. Bu programdan da ayrıldı ve Petek Dinçöz sunuculuğa getirildi. 2012'den itibaren tv8'e geçerek Aşka Gel adlı programında sunuculuk yapmıştır. Mehmet Ali Erbil, 2015 yılında Star TV'de yayınlanan Çarkıfelek'in sunuculuğunu yapmıştır. Son dönemlerde, Sinan Çetin'in Bay E, Gani Müjde'nin Kahpe Bizans, Ömer Uğur'un yönettiği Hemşo adlı filmlerde rol aldı.

Uzun bir hastalık döneminden sonra tekrar izleyici karşısına geçen Erbil, TRT'de yayınlanan Bir Başka Gece adlı programın sunuculuğunu yaptı.

Dünyada sadece 100 kişide görülen Kaçış Sendromu hastası olan Erbil, bekar ve 3 çocuk babasıdır. Stelyo Pipis yıllardır menajerliğini yapmaktadır.

OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI :

1988- Artiz Mektebi : Müjdat GezenKandemir Konduk - Şan Tiyatrosu

1986 - Bin Yıl Önce Bin Yıl Sonra : Yavuz TugrulVural Sözer - Şan Tiyatrosu

1982 - Neşşey-i Muhabbet : Şan Tiyatrosu -

1980 - Hisseli Harikalar Kumpanyası : Haldun Dormen - Şan Tiyatrosu

1978 - Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım : Haldun Taner - Ankara Devlet Tiyatrosu

1977 - Cimri : Moliere - Ankara Devlet Tiyatrosu

1976 - Köprüden Görünüş : Arthur Miller - Ankara Devlet Tiyatrosu

1976 - Aman Bana Bir Eğlence : Cevdet Yavuzdoğan - Ankara Devlet Tiyatrosu

1974 - Küheylan : Peter Shaffer - Ankara Devlet Tiyatrosu -

1973 - İstanbul Efendisi : Musahipzade Celal - Ankara Devlet Tiyatrosu -

Yapımcı olduğu Filmler:

2006 - Güldünya (TV Dizisi)

Oyuncu Olduğu Filmler ve Dizileri :

2015 - Polis Akademisi Alaturka (haşmet) (Sinema Filmi)

2012 - Harem (Ulan Bator) (TV Dizisi)

2010 - Sevimli Hayvanlar (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2010 - Pak Panter (Yuri Gagarin) (Sinema Filmi)

2009 - Çizmeli Kedi (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2008 - Sevimli Dinazor Tatilde (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2008 - Maskeli Beşler: Kıbrıs (Rocky Selim) (Sinema Filmi)

2008 - Ece (Ege) (TV Dizisi)

2008 - Aşkım Aşkım (Şener) (TV Dizisi) (13 Bölüm)

2007 - Yıldızlar Savaşı (Savaş Bozok) (TV Dizisi)

2006 - Sevimli Dinazor (Seslendirme) (Sinema Filmi)

2006 - Emret Komutanım: Şah Mat (Karpov) (Sinema Filmi)

2006 - Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu (Zaldabar / Kartal Kaptan) (Sinema Filmi)

2006 - Cesur Balık (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2005 - Teberik Şanssız (Teberik Şanssız) (TV Filmi)

2005 - Maskeli Beşler: İntikam Peşind... (Hapishane Müdürü) (Sinema Filmi)

2005 - Keloğlan Kara Prens'e Karşı (Keloğlan) (Sinema Filmi)

2005 - Hababam Sınıfı 3,5 (Deli Bedri) (Sinema Filmi)

2004 - Şrek 2 (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2004 - Hırsız Var! (Ekrem) (Sinema Filmi)

2004 - Hababam Sınıfı Askerde (Bedri Binbaşı) (Sinema Filmi)

2004-2005 - En Son Babalar Duyar (Semih ) (TV Dizisi)

2003 - Ömerçip (Şoför Adnan) (Sinema Filmi)

2003 - Hababam Sınıfı: Merhaba (Deli Bedri) (Sinema Filmi)

2003 - Büyümüş de Küçülmüş (Tarcan) (TV Dizisi)

2002 - Hastayım Doktor (Talat Can) (TV Dizisi)

2001 - Şrek (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2001 - Aşkım Aşkım (Şener) (TV Dizisi)

2000 - Hemşo (Yaşar) (Sinema Filmi)

2000 - Can Dostlar (TV Dizisi)

1999 - Oyuncak Hikayesi 2 (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1999 - Kahpe Bizans (İlletyus) (Sinema Filmi)

1999 - Asteriks ve Obeliks: Sezar'a Karşı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1996 - Tatlı Kaçıklar (Rafet) (TV Dizisi)

1995 - Zamanda Yolculuk (TV Dizisi)

1995 - Oyuncak Hikayesi (Tükçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1995 - Bay E (İsmet Berkan) (Sinema Filmi)

1993 - Amerikalı (Radyodaki spiker) (Sinema Filmi)

1990 - Şenlik Ateşi (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1989 - Sevmek Ve Ölmek Zamanı (Cengiz) (Sinema Filmi)

1988 - Hülya (Tv Sunucusu) (Sinema Filmi)

1988 - Bir Kulum İşte (Mete Yavaşoğlu Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1988 - Aptal Aşık (Necdet Kökeş Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1987 - Günaydın Vietnam (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1987 - Babamız Eğleniyor (Mahmut) (Sinema Filmi)

1987 - Allah Allah (Ali) (Sinema Filmi)

1986 - Lotto Kralı (Selim) (Video)

1986 - Kahkaha Marketi (Altan Cımbız) (Sinema Filmi)

1986 - Huysuz (Video)

1986 - Gülümse Biraz (Günay Girik Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1985 - Ya Ya Ya Şa Şa Şa (Kemal Uzun Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1985 - Uyanıklar Dünyası (Dolap Osman) (Sinema Filmi)

1985 - Sosyete Şaban (Yaman Tüzcet Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1985 - Kızlar Sınıfı Yarışıyor (Matematik Öğ.Necmi Somer) (Sinema Filmi)

1985 - Kırık Hayatlar (Seslendirme) (TV Dizisi)

1985 - Köşeyi Dönenler (Sinema Filmi)

1985 - Fakir Milyoner (Necmi)(Video)

1985 - Deliye Hergün Bayram (Şemsi İnkaya Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1985 - Acımak (Kaya Sensev Seslendirmesi) (TV Dizisi)

1984 - Çalsın Sazlar (İlhan Daner Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1984 - Yangın (Şemsi İnkaya Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1984 - Sevmek Yeniden Doğmak (Doktor Sedat) (Sinema Filmi)

1984 - Lodos Zühtü (Erdinç Akbaş Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1984 - Karımı Gördünüz mü? (Ali) (Sinema Filmi)

1984 - Kader Çıkmazı (İlhan Daner Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1984 - Gırgıriyede Büyük Seçim (Sami Hazinses Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1984 - Aşkım Günahımdır (Melih Çardak Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1984 - Aşk Sürgünü (Hüseyin Altın Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1983 - Neşeli Kuklalar (Video)

1983 - Kurban (Seslendirme) (Sinema Filmi)

1983 - Güneşin Tutulduğu Gün (Seslendirme) (Sinema Filmi)

1982 - Yedi Bela Hüsnü (Necati Er Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1982 - Yakılacak Kadın (Günay Girik Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1982 - Vatan Kucağında (Hüsnü) (Sinema Filmi)

1982 - Günaha Girme (Nuri Alço Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1981 - Hababam Sınıfı Güle Güle (Ali) (Sinema Filmi)

1978 - Dilek Kutusu / Dilek Taşı (Seslendirme) (Sinema Filmi)

1977 - Şıpsevdi (Meftun) (TV Dizisi)

1976 - I, Claudius (John Hurt Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1975 - Harakiri (Bora) (Sinema Filmi)

1975 - Guguk Kuşu (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1973 - Yalan Rüzgarı (Türkçe Seslendirme) (TV Dizisi)