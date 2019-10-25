Gaga Bulut'un cezaevinde öldürüldüğü iddiası şu sıralar sosyal medyada konuşuluyor. Geçtiğimiz yıl YouTube kanalından paylaştığı videoyla büyük tepki toplayan ve ardından mahkemece tutuklanan Gaga Bulut hakkında sosyal medyada ortaya öldü iddialarının ardından "Gaga Bulut cezaevinde öldürüldü mü?" sorusu hakkında araştırmalar artış gösterdi.

GAGA BULUT ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Gerçek adı "Bulut Altuğ" olan Gaga Bulut'un sosyal medyada öldürüldüğüne dair iddialar dolaşıyor. Ancak Bulut Aktuğ'un öldüğüne dair henüz bir açıklamada yapılmadı.