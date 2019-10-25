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  • 25.10.2019 15:37
  • Son Güncelleme: 25.10.2019 15:43

Gaga Bulut cezaevinde öldürüldü mü? , gerçek adı nedir?

YouTube kanalına yüklediği videoda çocukları öpüştüren Gaga Bulut geçtiğimiz yıl büyük tepki toplamıştı. Ardından Gaga Bulut gözaltına alınarak mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Son olarak Gaga Bulut öldürüldü iddiası sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Peki, Gaga Bulut cezaevinde öldürüldü mü? , gerçek adı nedir?

Gaga Bulut cezaevinde öldürüldü mü?

Gaga Bulut'un cezaevinde öldürüldüğü iddiası şu sıralar sosyal medyada konuşuluyor. Geçtiğimiz yıl YouTube kanalından paylaştığı videoyla büyük tepki toplayan ve ardından mahkemece tutuklanan Gaga Bulut hakkında sosyal medyada ortaya öldü iddialarının ardından "Gaga Bulut cezaevinde öldürüldü mü?" sorusu hakkında araştırmalar artış gösterdi.

GAGA BULUT ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Gerçek adı "Bulut Altuğ" olan Gaga Bulut'un sosyal medyada öldürüldüğüne dair iddialar dolaşıyor. Ancak Bulut Aktuğ'un öldüğüne dair henüz bir açıklamada yapılmadı.

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