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  • 24.10.2019 11:49
  • Son Güncelleme: 24.10.2019 11:51

kimdir? 'in yıldızı ile aşk yaşayan , nereli?

kimdir? Bu yılın başında Brezilyalı futbolcu 'la yakınlaştığı konuşulan Türk güzel Elif Aksu, Instagram’da flörtleştiği ’li yıldız ’ı TT Arena’da en ön sıradan heyecanla izledi. Elif Aksu ile Vinicius Junior'ın paylaşımı sonrası Elif Aksu'nun hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, , kaç yaşında ve nereli?

Elif Aksu kimdir?

Elif Aksu kimdirr, kaç yaşında ve nereli? Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior ile aşk yaşayan Elif Aksu'nun hayat hikayesi merak ediliyor. Geçtiğimiz gün oynanan Real Madrid-Galatasaray maçını ön sıralardan izleyen Elif Aksu, Vinicius Junior'ı hikayesinde İngilizce "Haydi" notuyla paylaştı. Yıldız oyuncu ise "kalp" emojisiyle karşılık verdi. Bu gelişmelerin sonrasında "havada aşk kokusu var" yorumları yapıldı. Peki, Elif Aksu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Elif Aksu ile ilgili merak edilenler...

ELİF AKSU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Elif Aksu, 1992 yılında dünyaya geldi. Türk asıllı Avusturyalı model 27 yaşındadır. Türkiye Elif Aksu'yu 2017 yılında İbiza'da tatil yaptığı sırada karıştığı bir kazayla tanıdı.

Uyuşturucu kullandıktan sonra sevgilisinin yaklaşık 600 bin dolar değerindeki Ferrari'si ile kaza yaptı. Sonrasında ise özel jetle adadan kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı.

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