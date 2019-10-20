Kızılhaç'tan flaş Resulayn açıklaması: Videolar incelemeye alındı

ICRC Sözcüsü Aurelie Lachant, Türkiye'nin, Barış Pınarı Harekatı'nda Rasulayn'da sıkıştırıp kuşatmaya aldığı terör örgütü YPG/PKK'lıların, ABD ile olan mutabakat çerçevesinde Kızılhaç ambulanslarıyla kenti terk ettiği yönünde sahadan gelen haberlere ilişkin AA muhabirine konuştu.

"O BÖLGEDE KIZILHAÇ'IN AMBULANSI YOK"

Sözcü Lachant, bölgedeki Kızılhaç yetkilileriyle konuya ilişkin görüşmeler yaptığını belirterek, "Suriye'nin kuzeydoğusunda ve o bölgede (Rasulayn) ICRC'ye ait hiçbir ambulans bulunmuyor." dedi.

"VİDEOLAR İNCELEMEYE ALINDI"

Bölgeyi terk eden ambulansların videolarını da incelediklerini vurgulayan Lachant, bu ambulanslarda ICRC amblemi görmediklerini kaydetti.