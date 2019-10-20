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  • 20.10.2019 20:29
  • Son Güncelleme: 20.10.2019 20:33

Kızılhaç'tan flaş Resulayn açıklaması: Videolar incelemeye alındı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (), 'nin kuzeydoğusunda ve 'da ambulanslarının bulunmadığını bildirdi. Bölgeyi terk eden ambulansların videolarını da incelediklerini vurgulayan , bu ambulanslarda ICRC amblemi görmediklerini kaydetti.

Sözcüsü Aurelie , 'nin, Barış Pınarı Harekatı'nda 'da sıkıştırıp kuşatmaya aldığı terör örgütü /'lıların, ABD ile olan mutabakat çerçevesinde Kızılhaç ambulanslarıyla kenti terk ettiği yönünde sahadan gelen haberlere ilişkin AA muhabirine konuştu.

"O BÖLGEDE KIZILHAÇ'IN AMBULANSI YOK"
Sözcü Lachant, bölgedeki Kızılhaç yetkilileriyle konuya ilişkin görüşmeler yaptığını belirterek, "'nin kuzeydoğusunda ve o bölgede (Rasulayn) ICRC'ye ait hiçbir ambulans bulunmuyor." dedi.

"VİDEOLAR İNCELEMEYE ALINDI"
Bölgeyi terk eden ambulansların videolarını da incelediklerini vurgulayan Lachant, bu ambulanslarda ICRC amblemi görmediklerini kaydetti.

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