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  • 15.10.2019 10:12
  • Son Güncelleme: 15.10.2019 11:48

'tan A Milli Takım'ın gol sevincini göstermeyen Fransa'ya sert tepki: Biz dünyaya damga vurmasını biliriz!

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve 19 puanla liderliğini sürdürdü. Şarkıcı , sosyal medya hesabı üzerinden Futbol Milli Takımı'nın gol sonrası sevincini göstermeyen Fransız televizyonu rejisine sert çıkıştı.

EURO 2020 Elemeleri H Grubu 8'inci maçında Türkiye, Fransa'ya konuk oldu. Fransa 76'ncı dakikada Giroud'un attığı golle öne geçerken, 81'inci dakikada Kaan Ayhan'ın attığı golle skora denge geldi. Mücadelede başka gol olmadı ve Türkiye, aldığı 1 puanla grup liderliğini sürdürdü. Maça damga vuran anlardan biri ise Milli Takım oyuncularının gol sonrası verdiği asker selamının Fransız televizyonu rejisi tarafından ekranlara yansıtılmaması oldu.

DALKILIÇ TEPKİ GÖSTERDİ

Maçı izleyen pek çok isim yapılan bu terbiyesizliğe tepki gösterdi. Şarkıcı ise tepkisini Instagram hesabından yazdığı satırlar ile gösterdi. İşte Murat Dalkılıç'ın tepki dolu o sözleri...

Murat Dalkılıç:

Sizin ekranlarda vermenize gerek yok! Biz dünyaya damga vurmasını biliriz! Türk milletine karşı propogandalar bugün yeni olan bir şey değil tarih boyu yaşadık, hep yalnızdık…

Hasan Tahsin'in Fransa'da barbar Türkler diye karşı propoganda yapan filmi bağırış çağırış durdurmuşluğu var; "Hayır biz de hepiniz kadar insanız, barbarlıkla gaddarlıkla bizi suçlayamazsınız" diye karşı durmuştur…(Trablusgarb savaşı zamanları) Bugün bu fotoğraftaki duruş o duruştur! Hepinizle gurur duyuyoruz.

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