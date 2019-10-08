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  • 09.10.2019 04:34
  • Son Güncelleme: 09.10.2019 04:37

'da 3 bin 500 kişiye unutulmaz bir gece yaşattı

'da sahne alan usta sanatçı 'ı dinlemeye gelenler aldırış etmeden ’nu tıklım tıklım doldurdu. Pekkan, yaklaşık 3 bin 500 kişiye unutulmaz bir gece yaşattı.



Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alan ünlü sanatçı Ajda Pekkan, geçmişten günümüze dillerde yer edinen şarkılarını seslendirdi. Ajda Pekkan, sahnedeki enerjisi ve dinleyicileriyle kurduğu diyaloglarla büyük alkış aldı. Soğuk havaya aldırış etmeyen yaklaşık 3 bin 500 kişi, ünlü sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

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