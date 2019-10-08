Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alan ünlü sanatçı Ajda Pekkan, geçmişten günümüze dillerde yer edinen şarkılarını seslendirdi. Ajda Pekkan, sahnedeki enerjisi ve dinleyicileriyle kurduğu diyaloglarla büyük alkış aldı. Soğuk havaya aldırış etmeyen yaklaşık 3 bin 500 kişi, ünlü sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.
Ajda Pekkan Bursa'da 3 bin 500 kişiye unutulmaz bir gece yaşattı
Bursa'da sahne alan usta sanatçı Ajda Pekkan'ı dinlemeye gelenler soğuk havaya aldırış etmeden Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu’nu tıklım tıklım doldurdu. Pekkan, yaklaşık 3 bin 500 kişiye unutulmaz bir gece yaşattı.
- Zafer Ergin'den çok konuşulacak fotoğraf!
- Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babasını görenler şok oldu!
- Mehmet Ali Erbil evleniyor mu?
- Bakın hangi ünlünün annesi çıktı! Kızı kendinden ünlü
- Aras Bulut İynemli'nin ablası sosyal medya gündeminde! Görenler şaştı kaldı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.