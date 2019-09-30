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  • 30.09.2019 19:49
  • Son Güncelleme: 30.09.2019 19:53

Şarkıcı , eşi 'e uyguladığı iddiasıyla hapis yatacak

Şarkıcı , boşanma aşamasında olduğu eşi 'e psikolojik ve i uyguladığı iddiasıyla hakkında bulunan 1 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma tedbiri kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün cezaevinde yatacak.

Yaşar İpek'e şok! 3 gün cezaevinde yatacak

, geçtiğimiz günlerde 'na gelerek boşanma aşamasında olduğu hakkında kendisine psikolojik şiddet uyguladığı gerekçesiyle zorlama hapsi talebinde bulunmuştu.

Mahkeme Yaşar İpek'in, Seren Serengil'e ilişkin 1 ay uzaklaştırma kararı olduğu sürede, Serengil'in aleyhine konuştuğu iddiasıyla ve bunu kitle iletişim araçları aracılığıyla yaptığı gerekçesiyle 3 gün zorlama hapsinde tutulmasına karar verdi.

Hakkında 3 gün zorlama hapis kararı çıkartılan Yaşar İpek, yarın İstanbul Adalet Sarayı'na gelecek. İpek, işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis ekipleri eşliğinde 'ne götürülecek ve Cuma gününe kadar cezaevinde kalacak.

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