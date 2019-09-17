Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) kampüsünde özel bir okul tarafından Aleyna Tilki konseri düzenlenecekti. Fakat son dönemde Aleyna Tilki'nin sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar nedeniyle Kahramanmaraş halkı konserin iptalini istedi.

"SÜTÇÜ İMAM'IN MEMLEKETİNE YAKIŞIYOR MU?"

Sosyal medya üzerinden Aleyna Tilki'nin yarı çıplak fotoğraflarını paylaşan vatandaşlar, "Sütçü İmam'ın memleketine yakışıyor mu?" diye sordu. Bunun üzerine organizasyonu düzenleyenler konseri iptal etme kararı aldı. Organizasyon komitesi konseri iptal işlemlerini başlattı. İnternet sitesinden de konserin iptal edildiğini bildiren bir yazı yayımlandı.