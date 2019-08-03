Mega yatla geldiği Türkiye'de tatil yapan Rus milyarder Igor Krutoy, 65'inci yaşını da Bodrum'da kutladı. Krutoy'un yaşgünü partisi için Rus sanatçı ve jet set Türkiye'ye akın etti.
Mega yatla geldiği Türkiye'de tatil yapan Rus milyarder Igor Krutoy, 65'inci yaşını da Bodrum'da kutladı. Krutoy'un yaşgünü partisi için Rus sanatçı ve jet set Türkiye'ye akın etti.
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