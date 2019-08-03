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  • 03.08.2019 09:12
  • Son Güncelleme: 03.08.2019 09:18

Rus milyarder 'un 'deki doğum günü partisine akın ettiler

Mega yatıyla 'ye gelerek tatil yapan Rus milyarder , yeni yaşını da 'da kutladı. 65 yaşına giren Rus milyarderin yaşgünü partisi için Rus sanatçı ve jet sosyete Türkiye’ye akın etti.

Mega yatla geldiği Türkiye'de tatil yapan Rus milyarder Igor Krutoy, 65'inci yaşını da Bodrum'da kutladı. Krutoy'un yaşgünü partisi için Rus sanatçı ve jet set Türkiye'ye akın etti.

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