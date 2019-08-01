Jennifer Lopez'in Antalya konseri için geri sayım başladı. Birkaç hafta önceden konserin verileceği otel doldu taştı. Özellikle Ruslar'ın yoğun ilgi gösterdiği Jennifer Lopez konserinin tarihi belli oldu. Vatandaşlar Jennifer Lopez'in Antalya konserini heyecanla bekliyorlar. Peki, Jennifer Lopez hangi otelde konser verecek? 2019 Jennifer Lopez Antalya konseri ne zaman? İşte konu ile ilgili detaylar...

JENNİFER LOPEZ ANTALYA KONSERİ NE ZAMAN, HANGİ OTELDE?

Jennifer Lopez'in Antalya konseri 6 Ağustos'ta gerçekleşecek. Merakla beklenen konser, Antalya Serik'teki Regnum Carya Otel'de yapılacak. Otelde yoğun güvenlik önlemleri alınacak.

Yedi yıl aradan sonra Türk hayranlarıyla buluşacak olan Jennifer Lopez, sahnede çok özel bir şova imza atacak. Dünyaca ünlü şarkıcı, konserden sonra otele ait kurşun geçirmez villada konaklayacak. Lopez Antalya'dan ayrılmadan önce de helikoptere binip, şehir turu atacak.