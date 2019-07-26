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  • 26.07.2019 09:37
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 09:49

Son dakika: Şanlı bayrağa hakaret eden densiz 'a soruşturma!

Oyuncu Instagram hesabından nın fotoğrafını, 'Bu Rıfkı cumhuriyetinin bayrağı değil mi?' diye sözleriyle paylaştı. Alakurt'un hakaretini bir takipçisi polise ihbar etti. Yapılan inceleme sonucunda Alakurt'un devletin egemenliğini alenen aşağıladığı ifade edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Alakurt hakkında soruşturma başlattı.

INSTAGRAM'DA PAYLAŞTI

Sosyal medyadaki skandal açıklamaları nedeniyle 'lağım ağızlı' ve 'sapkın' gibi yorumlar alan , bu kez de na hakaret etmesiyle gündemde. Alakurt, Instagram'da Türk bayrağını paylaşıp 'Bu Rıfkı cumhuriyetinin bayrağı değil mi?' diye yazdı.

POLİSE İHBAR ETTİLER

Bir takipçisi Alakurt'u polise ihbar etti. İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, oyuncunun paylaşımını inceledi. Hazırlanan raporda, Alakurt'un devletin egemenliğini alenen aşağıladığı ifade edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Alakurt hakkında soruşturma başlattı.

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