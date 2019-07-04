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  • 04.07.2019 09:25
  • Son Güncelleme: 04.07.2019 09:48

bottlecapchallenge akımına uydu!

, Hollywood ünlüleri arasında yayılan "bottlecapchallenge" akımına dahil oldu. Başarılı bir şekilde şişeye tekme atarak kapağı açan ünlü popçu Derya Uluğ o anları Instagram hesabında paylaştı. Uluğ'un paylaşımına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağdı. İşte Derya Uluğ'un paylaşımı...

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Hollywood ünlüleri arasında başlayan "bottlecapchallenge" akımına dahil olan Derya Uluğ, son derece başarılı bir tekme atarak ünlü isimlerden aşağı kalır yönünün olmadığını gösterdi.

Güzel şarkıcı kapağa tekme atarken çektiği videoyu "Bana soğuk diyenlere yapmak istediğim" yazarak #bottlecapchallenge etiketiyle paylaştı.

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