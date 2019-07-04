Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Hollywood ünlüleri arasında başlayan "bottlecapchallenge" akımına dahil olan Derya Uluğ, son derece başarılı bir tekme atarak ünlü isimlerden aşağı kalır yönünün olmadığını gösterdi.

Güzel şarkıcı kapağa tekme atarken çektiği videoyu "Bana soğuk diyenlere yapmak istediğim" yazarak #bottlecapchallenge etiketiyle paylaştı.