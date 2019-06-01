Ünlü oyuncu Pınar Altuğ Instagram'da yaptığı bu paylaşım ile olay yarattı. Pınar Altuğ, Instagram hesabından takipçilerine yaz uyarısı yaptı ve bakımlarına özen göstermelerini rica etti. Ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un Instagram üzerinden yaptığı 'kokarca' uyarısı olay yarattı. Pınar Altuğ bugün Instagram hesabından ilginç bir uyarıda bulundu. Havaların ısındığını belirten Altuğ, hesabından takipçilerine şu açıklamayı yaptı: ''Malum, havalar sıcak... En azından her sabah koltuk altlarınızı yıkayın.Özellikle hanımlar; saçınızı yaptırıp, yüzünüze makyaj yapıp kokarca gibi dolaşmayın.'' Pınar Altuğ'un ter kokusu uyarısı, takipçileri tarafından haklı bir isyan olarak görüldü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.