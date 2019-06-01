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  • 01.06.2019 09:38
  • Son Güncelleme: 01.06.2019 09:45

'dan olay yaratan paylaşım: 'Kokarca gibi...'

Ünlü oyuncu Instagram'da yaptığı bu paylaşım ile olay yarattı. Pınar Altuğ, Instagram hesabından takipçilerine yaz uyarısı yaptı ve bakımlarına özen göstermelerini rica etti.

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