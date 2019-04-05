Kahramanmaraş'ta yaşayan Zekeriya Atak, sosyal medyada yayınladığı videoda şarkıcı Seda Sayan ve eski erkek arkadaşı Erkan Çelik'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 1800 lira adli para cezasına çarptırıldı.
Kahramanmaraş'ta yaşayan Zekeriya Atak, sosyal medyada yayınladığı videoda şarkıcı Seda Sayan ve eski erkek arkadaşı Erkan Çelik'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 1800 lira adli para cezasına çarptırıldı.
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