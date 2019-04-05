Bugünkü
Takvim
  • Magazin
  • 05.04.2019 11:38
  • Son Güncelleme: 05.04.2019 11:58

ve erkek arkadaşı 'e hakaretin bedeli 1800 lira!

Zekeriya Atak, sosyal medyada yayınladığı videoda şarkıcı ve eski erkek arkadaşı 'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 1800 lira adli para cezasına çarptırıldı. Zekeriya Atak hakkında katıldığı izdivaç programını 'Türkiye şehit verdi, siz burada oynadınız' diyerek stüdyoyu terk etmesi nedeniyle hakkında manevi tazminat davası açan 'a da 10 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verilmişti.

Kahramanmaraş'ta yaşayan Zekeriya Atak, sosyal medyada yayınladığı videoda şarkıcı Seda Sayan ve eski erkek arkadaşı Erkan Çelik'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 1800 lira adli para cezasına çarptırıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerMagazin HaberleriSeda Sayan ve erkek arkadaşı Erkan Çelik'e hakaretin bedeli 1800 lira!
Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
Tüm Magazin Haberleri