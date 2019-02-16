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  • 16.02.2019 17:07
  • Son Güncelleme: 16.02.2019 17:15

Sevgililer Günü'nünde 80 kadınla geçirdi! 2 milyon lira kazandı

Ünlü oyuncu , 14 Şubat Sevgililer Günü'nü 80 kadınla yemek yiyerek geçirdi ve bu yemekten 2 milyon lira kazandı. Dünya çapında da hayran kitlesini arttıran Burak Özçivit'in 'daki etkinliğinde izdiham yaşandı.

Türkiye dışında da büyük bir hayran kitlesi olan ünlü oyuncu Burak Özçivit, 14 Şubat Sevgililer Günü etkinliği için Özbekistan'daydı. Özbekistan'da, kadın hayranlarıyla buluşan Burak Özçivit bu etkinlikten 2 milyon TL kazandı.

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