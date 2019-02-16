Türkiye dışında da büyük bir hayran kitlesi olan ünlü oyuncu Burak Özçivit, 14 Şubat Sevgililer Günü etkinliği için Özbekistan'daydı. Özbekistan'da, kadın hayranlarıyla buluşan Burak Özçivit bu etkinlikten 2 milyon TL kazandı.
Türkiye dışında da büyük bir hayran kitlesi olan ünlü oyuncu Burak Özçivit, 14 Şubat Sevgililer Günü etkinliği için Özbekistan'daydı. Özbekistan'da, kadın hayranlarıyla buluşan Burak Özçivit bu etkinlikten 2 milyon TL kazandı.
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