Türkiye dışında da büyük bir hayran kitlesi olan ünlü oyuncu Burak Özçivit, 14 Şubat Sevgililer Günü etkinliği için Özbekistan'daydı. Özbekistan'da, kadın hayranlarıyla buluşan Burak Özçivit bu etkinlikten 2 milyon TL kazandı.